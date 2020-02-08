Как работает организм на молекулярном уровне: ученые Севастополя расшифровывают ДНК морских обитателей

Завтра в России отмечают день науки. До 2024 года на её развитие планируют направить более 625 миллиардов рублей. Одна из мер поддержки учёных – конкурс мегагрантов. Среди его лауреатов – севастопольский институт биологии южных морей. Финансовая помощь позволила учёным создать суперсовременную лабораторию по работе с ДНК. Скоро ей исполняется три года. Чего исследователям морских глубин удалось добиться за это время?

Какая она – молекулярная генетика будущего, на этот вопрос студентам СевГУ отвечает доктор биологических наук, вернувшийся из Германии в родной Севастополь, чтобы работать в новой сверхсовременной лаборатории. Объект, интересующий сейчас исследователей, – самое примитивное из многоклеточных животных – трихоплакс. Если человек состоит из 30 триллионов клеток, то у трихоплакса их лишь несколько десятков тысяч.

«От 50 до 60 тысяч клеток всего-навсего, то есть геном маленький, белков кодирующих тоже мало, поэтому можно интерпретировать эти данные, – рассказывает Андрей Кузнецов, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории биоразнообразия и функциональной геномики Мирового океана. – Мы можем понять, как работает этот организм на молекулярном уровне».

Простота строения позволила родиться идее использовать трихоплакс как модель для испытания новых лекарств. Это в будущем, а пока учёные продолжают изучать, как животное реагирует на разные вещества при отсутствии нервной системы. В соседнем кабинете в это время знакомятся с клеточным строением гребневика. Cвоим существованием он опровергает знаменитую фразу про то, что нервные клетки не восстанавливаются.

«Гребневик обладает способностью регенерировать свои нервные клетки, и это очень важно, потому что сейчас в мире все обеспокоены проблемой заболеваний нервной системы, таких, как например болезнь Альцгеймера», – говорит Екатерина Водясова, младший научный сотрудник лаборатории биоразнообразия и функциональной геномики Мирового океана.

Понять природу того, как гребневик восстанавливает удалённые нервные клетки можно, изучая его геном. Новое инновационное оборудование позволяет учёным работать с ДНК на самом глубоком уровне.

«В этих пробирках находятся гены, которые нас интересуют, я их раскапываю в специальный раствор, и вот сейчас мы увидим, какой длины у нас каждый ген получился, – показывает процесс Екатерина. – Мы подключаем всё это к источнику тока, и у нас ДНК начинает бежать от отрицательного заряда к положительному по обычным законам физики».

Картинка из гелевой среды выводится на экраны. Для мирового научного сообщества расшифровка ДНК – первый этап работы, в будущем учёные смогут менять и редактировать ДНК. Пока главная задача – сбор проб.

«На корабле НИЦ “Профессор Водяницкий” создана лаборатория, чтобы проводить исследования прямо в море, отобрали пробу и сразу её обрабатываем», – рассказал Роман Горбунов, директор института биологии южных морей.

Среди 800 проб – животные из океанических вод, а также Охотского, Берингова, Азовского, Чёрного морей. У самой современной лаборатории института уже есть свой талисман: актинии. Их привезли из октябрьской экспедиции, раньше они обитали на дне Азовского моря, теперь живут в этом аквариуме. Животные неприхотливы к условиям содержания и еде, их можно кормить раз в неделю.

Немного понаблюдав за новыми питомцами, исследователи возвращаются к работе в лаборатории, а уже в марте научный флот выйдет на воду. Проводить в море отбор проб в этом году планируется больше 70 суток.

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Анна Шустер, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь