Как Севастополь готовится к голосованию по поправкам в Конституцию

На этой неделе парламенты всех субъектов Российской Федерации обсудили законопроект о поправках в Конституцию и решили его поддержать. Своё мнение об изменении Основного закона севастопольцам предстоит выразить 22 апреля.

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17 – за, пятеро – воздержались. Севастопольские депутаты 12 марта одобрили закон о поправках в Конституцию. Большинство парламентариев считают предлагаемые поправки своевременными и важными. Особенно значимыми называют нормы, которые закрепляют социальные гарантии.

Это и индексация обязательная пенсий, это и норма, по которой минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, это и дополнительные гарантии для инвалидов и пенсионеров», – отметил председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев.

«Закрепляется неотделимость территории и в этом смысле для нашей территории, для города Севастополя – это важнейший вопрос. Ну и, в общем-то все, что в Конституции есть, то, что касается самого демократического принципа в мире, принципа разделения властей, когда парламент получает дополнительные полномочия по формированию правительства, по влиянию на исполнительную власть – тоже очень важно», – подчеркнул врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Тем временем, Севастопольская избирательная комиссия продолжает подготовку. На организацию голосования из федерального бюджета выделено более 35 миллионов рублей. Большая часть средств пойдет на оплату труда членов избирательных комиссий разных уровней. Наблюдателей будут привлекать с помощью Общественной палаты города. Кроме того, приехать в Севастополь готовы и члены Общественной палаты России.

12 марта новые данные опубликовал ВЦИОМ. Методом случайной выборки социологи опросили 1600 человек. Согласно полученным сведениям, 87% россиян знают о грядущем голосовании, 64% – поддерживают предлагаемые изменения.

Бюллетень будет содержать один вопрос и два варианта ответа: «за» и «против». Для их обработки на каждом участке в Севастополе задействуют автоматические комплексы, а урны используют для голосования на дому. Такая возможность 22 апреля представится большему числу граждан, чем обычно. В перечень добавили людей, которые ухаживают за инвалидами, тяжелобольными и женщин в декретном отпуске.

Дома, как и на избирательных участках, можно будет проголосовать досрочно: на это выделят три дня. Сохранится и возможность голосовать не по месту прописки.

«Система будет полностью работать, у нас будут задействованы все участковые избирательные комиссии и территориальные комиссии, у нас будет работать вся система МФЦ на возможность подачи соответствующего заявления о том, чтобы переписать себя на удобный участок и также портал Госуслуг предоставляет такую же возможность», – пояснил председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

Услуга будет доступна во всех офисах МФЦ. Руководство центра также планирует оказывать такую услугу в рамках выездного обслуживания. Соответствующее соглашение Севизбирком и МФЦ подписали в пятницу.

О начале приёма заявлений объявят в конце марта. До 22 апреля важно рассказать горожанам о сути предлагаемых поправок, считает врио губернатора Михаил Развожаев. Именно для этой цели в понедельник открылся Медиацентр на Ленина, 38. Там разместят всю необходимую информацию. Полный текст законопроекта, принятого обеими палатами Федерального Собрания на этой неделе, также можно найти на сайте Государственной Думы.

Вероника Андреева, Александр Попов, Александр Соловьев, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь