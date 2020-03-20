Как Севастополь обороняется от коронавируса

Насколько тщательнее в Севастополе стали обрабатывать общественный транспорт? И какие штрафы грозят перевозчикам за несоблюдение профилактического режима?
Системе образования тоже пришлось перестроиться. Как работают детские сады, школы, вузы и секции?
Музеи и театры закрыты, но в них можно попасть онлайн.
Борьба с распространением вируса как возможность взглянуть на многие вещи по-новому. Инструкция для адаптации – в нашей итоговой программе «Вести Севастополь. События недели» в воскресенье в 8 часов утра на канале «Россия».
Источник: Вести.Севастополь