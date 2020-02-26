Как Севастополь противостоит коронавирусу, рассказал вице-губернатор города

26 февраля 2020     24
Как Севастополь противостоит коронавирусу, рассказал вице-губернатор города

Российским туристам не рекомендуют ездить на север Италии, в Иран и Южную Корею. В последние дни там обострилась ситуация с распространением коронавируса.

О том насколько готовы противостоять опасной инфекции севастопольские медики, на заседании в Законодательном собрании сегодня рассказал заместитель губернатора города Александр Кулагин.

«Система отлажена, приняты все планы работ, инфекционная больница полностью готова, и мы принимаем людей, которые приезжают из Китайской народной республики, у которых есть какие-то подозрения на заболевание: повышенная температура, например, – рассказа Кулагин. – Люди с пониманием к этому относятся, проходят определенный карантин, сдают анализы и после получения результатов благополучно выписываются домой».

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото medhub24.ru

Источник: Вести.Севастополь

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