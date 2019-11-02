Как Севастополь становится «Умным городом»?

В воскресенье в 8:40 утра мы подведем итоги недели в программе «Вести – Севастополь. События недели». Во некоторые ее темы:

– Первичному звену медицины – государственный приоритет. Путин поручил главам регионов до 10 января разработать свои программы и до 1 июля их принять. Как будет меняться севастопольское здравоохранение, если в больницах и поликлиниках нехватка кадров?

– Жилищный вопрос. Знают ли люди, покупающие квартиры в домах, построенных на землях ИЖС, как их могут обмануть?

– Наш город становится умнее. Цифровые технологии приходят в школы, на общественный транспорт и даже в систему теплоснабжения.

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Источник: Вести.Севастополь