Канализационную трубу в Голубой бухте снова проверяют на утечки

Одну из городских проблем наконец-то удалось решить. Водолазы завершили работы по ремонту канализационного коллектора в районе Голубой бухты. Трубу, которая источала нечистоты, сегодня ещё раз обследовали.

Белую “заплатку” из-за штормов не могли установить несколько дней. А когда погода наладилась, муфту погрузили на глубину одиннадцатиэтажного дома. Но даже при небольшой волне на поверхности водолазам мешали подводные течения.

Муфта тяжёлая, поэтому приходилось работать с парашютами, что на такой глубине имеет свою нюансы. Давление до конца сброшено не было в трубе, как его не перекрывали – оно остаточное остаётся. Были трудности. Тем не менее, справились”, – говорит Александр Стасюк, старшина водолазной группы.

Две половины муфты надели на трубу и скрепили при помощи болтов. Этот тип соединения выбрали потому, что части коллектора смещены относительно друг друга, и только так их можно выравнять и надёжно зафиксировать. Все действия, которые водолазы проводили на глубине 35 метров, сначала репетировали на берегу.

“Поскольку точные замеры очень трудно под водой сделать, было решено изготовить макет. Взяли в водоканале две трубы такого же диаметра, с теми же разломами и смещениями, установили на берегу и на берегу водоканал изготовил две половины этой муфты. Эти муфты мы взяли на борт, опустили на место работ и установили”, – рассказывает Виктор Глобенко, директор компании-подрядчика.

С учётом химического состава морской среды и толщины металла муфты хватит на срок около десяти лет, говорят специалисты. Но вот в каком состоянии остальные части сточного коллектора – непонятно. Чтобы давление, которое теперь поднялось в системе, не разорвало трубу в другом месте, нужно комплексно обследовать канализацию. А она выходит из Голубой бухты почти на три с половиной километра на запад в море. Найти специалистов и комплексно изучить проблему глава города поручил водоканалу.

<!-- -->

Ростислав Колмагоров, Антон Терёшкин, Андрей Асташев. “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь