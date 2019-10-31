Канал поставки наркотиков в Крым с Украины перекрыли оперативники ФСБ

31 октября 2019     7
Канал поставки наркотиков в Крым с Украины перекрыли оперативники ФСБ

Сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю перекрыли канал контрабанды наркотических веществ с Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники выяснили, что севастополец на территории соседней страны регулярно покупал запрещённый к свободной продаже медицинский препарат из группы опиатов для дальнейшей продажи в Севастополе. Во время очередной попытки провезти таблетки через пункт пропуска «Армянск» он был задержан. В его квартире были обнаружены ранее ввезённые таблетки.

Позже УФСБ в международном пункте пропуска «Джанкой» задержало ещё одного жителя Севастополя, ввозивший в Россию тот же препарат для продажи.

В общей сложности, правоохранители изъяли порядка 500 доз наркотического средства. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статье «Контрабанда наркотических средств» с санкцией до семи лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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