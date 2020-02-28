Капитально отремонтируют три музыкальные школы Севастополя

В 2021-22 годах капитальные ремонты проведут в музыкальных школах №4, 6 и 7. В 2020 году будет подготовлена проектно-сметная документация на работы.

«До 1 мая должна быть готова проектно-сметная документация, а с 2021 года начнутся основные работы по капремонту», – рассказал начальник Управления культуры города Николай Краснолицкий.

На проектные работы планируется потратить восемь миллионов рублей из сэкономленных средств, выделенных из бюджета Москвы.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото: krim.ros-spravka.ru

Источник: Вести.Севастополь