Капитан украинского рыболовецкого судна Виктор Новицкий выслушал приговор

Балаклавский районный суд сначала приговорил рыбака к штрафу в 550 тысяч рублей. Но из-за того, что Новицкий отсидел в симферопольском СИЗО почти полгода: с 11 мая по 1 ноября 2018-го – его освободили от уплаты этой суммы.

Тем не менее, по гражданскому иску за нанесение ущерба природе он должен будет заплатить 440 тысяч рублей. Мужчине вернут удостоверение рыбака и моториста, а также четыре якоря, багры и сети, изъятые в момент задержания. Но 8 тысяч метров браконьерской сети из мононити все-таки будут уничтожены. Сам Новицкий может вернуться на родину к семье. До суда он жил на съемной квартире в Симферополе под подпиской о невыезде.

У подсудимого есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор.

Источник: Вести Севастополя