Капремонт старейшей школы Севастополя закончат к осени

Капитальный ремонт школы №6, одной из старейших в Севастополе, планируют завершить к началу нового учебного года.

Корпус “А” долгое время находился в аварийном состоянии, он был закрыт ещё в 2016 году. Самому зданию более 120 лет. Часть детей перевели в 42-ю школу, а оставшиеся ученики занимались в смежном корпусе “Б”, ему около 60 лет. В рамках комплексного капитального ремонта обновят фасад, проводится восстановление здания по программе строительства, ремонта и модернизации учреждений образования, которую финансирует правительство Москвы.

«Предусмотрены значительные финансовые средства, 67 миллионов только на проведение капитальных работ и работ с инженерными сетями и 7 миллионов на оборудование, которым потом необходимо оснастить будет эти учебные помещения», – говорит Игорь Белозёров, директор департамента образования и науки правительства Севастополя.

Работы были начаты 9 апреля, часть фасада школы уже заметно преобразилась. Здание имеет историческую ценность, поэтому все его архитектурные особенности будут сохранены.

«Выполнены все коммуникации по воде, канализации, разводка электроснабжения, сейчас делается отопление, перекладываются наружные сети, приступили к внутренней отделке, кровля на стадии завершения. Правая часть кровли, которая за мной, уже выполнена, две левых части на следующей неделе будем перекрывать металлом», – сказал Максим Зуев, заместитель директора по строительству предприятия-подрядчика.

Юлия Тюрягина

Источник: Вести.Севастополь