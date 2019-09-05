Капстрой просит риэлторов не сотрудничать с недобросовестными застройщиками

С таким обращением к руководителям агентств недвижимости обратился сегодня начальник Управления по контролю за долевым строительством департамента капитального строительства Андрей Соломахин. Он призвал риэлторов не сотрудничать с недобросовестными застройщиками и не способствовать обману покупателей.

«Позиция Правительства Севастополя заключается в том, что должна быть увеличена ответственность агентств недвижимости, риэлторов и всего профессионального сообщества за работу с недобросовестными застройщиками. Так, некоторые агентства недвижимости ведут активную рекламную кампанию, размещая на интернет-ресурсах информацию о продаже объектов, которые не соответствуют требованиям законодательства РФ, что создает реальные предпосылки для возникновения обманутых покупателей», – сказал Андрей Соломахин, выступая на встрече с представителями сферы недвижимости.

В Севастополе у местных застройщиков нет серьезной конкуренции со стороны крупных девелоперов. С другой стороны, город намерен перейти от долевого строительства к проектному финансированию.

“Майским указом” Президента поставлена задача к 2024-му году в полтора раза увеличить объём жилищного строительства, при этом с 1-го июля изменения в законе обязывают зачислять деньги дольщиков не на счета строительных компаний, как раньше, а на специальный банковский счёт – деньги с него застройщик получает только после сдачи объекта в эксплуатацию. А до завершения строительства девелоперы могут брать недостающие средства в кредит. Однако, чтобы его одобрили, компаниям нужно предоставить банку целый пакет документов. Пока начать строить многоквартирные дома по проектному финансированию удалось только одному застройщику с полуострова. Чтобы за ним пошли другие, эксперты из Москвы предлагают понижать проценты по кредитам и заменять существующую в России схему аренды земли под строительство на так называемое право застройки.

«Как правило, у нас на праве аренды земля у застройщика, когда он строит объекты строительства, в большинстве случаев это государственная муниципальная земля, и пока осуществляется строительство, муниципалитет – арендодатель, а застройщик – арендатор этого земельного участка. А так называемая строительная аренда не очень интересна банкам», – говорит Алексей Алтухов, советник адвокатского бюро, г. Москва.

Эксперты предполагают, что после введения в закон понятия “право застройки”, банки станут охотнее давать кредиты под строительство: в отличие от аренды земли “право застройки” не даёт возможности в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды участка и повысить для девелопера цену на аренду земли, когда дом, например, готов на половину.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь