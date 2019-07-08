Карантинная бухта будет демилитаризирована

Каким образом – сегодня обсудили глава региона и командующий Черноморским флотом.
Воинские части, в том числе водолазную станцию, перебазируют в Камышовую бухту. Для этого еще предстоит провести коммуникации и построить дорогу, но в целом вопрос уже проработан. А на освобождённых территориях будет развиваться “Херсонес Таврический”. В частности – историко-археологический парк музея-заповедника. Его береговая линия в будущем соединится с новым культурно-образовательным кластером на мысе Хрустальный.
Источник: Вести.Севастополь