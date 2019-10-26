Карапузы, на старт! В Севастополе пройдет чемпионат по ползанию

Чемпионат по скоростному ползанию, ходьбе и бегу пройдет завтра, 27 октября, в спортивном зале «Спорт для всех» спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя.

По результатам чемпионата жюри определит победителей в трех номинациях: «Ползком» (возраст участников 8-12 месяцев), «Ходунки» (1-1,5 года) и «Бегунки» (1,5-2 года). При этом ни один участник соревнования не останется без подарка и диплома. Сбор и регистрация назначены на 9:30, сами состязания начнутся в 10:00 и продлятся до полудня.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь