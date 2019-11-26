Карты «Мир» могут начать принимать в Великобритании

26 ноября 2019     19
Карты «Мир» могут начать принимать в Великобритании

Национальная система платёжных карт (НСПК) и компания PayXpert проведут презентацию первого европейского эквайрера системы «Мир».

Мероприятие пройдёт 27 ноября в Лондоне в рамках российско-британского бизнес-форума, сообщает ТАСС.

«Карты платёжной системы «Мир» принимаются на территории уже восьми стран, и мы продолжаем работать над расширением сети приёма наших карт и возможностей их держателей», – рассказал руководитель компании-оператора карт «Мир» НСПК Владимир Комлев.

Первой европейской страной, где протестируют работу карт станет Великобритания. Возможность проводить транзакции через российскую систему должна повысить уровень взаимодействия европейских и российских компаний.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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