Карты «Мир» могут начать принимать в Великобритании

Первой европейской страной, где протестируют работу карт станет Великобритания. Возможность проводить транзакции через российскую систему должна повысить уровень взаимодействия европейских и российских компаний.

«Карты платёжной системы «Мир» принимаются на территории уже восьми стран, и мы продолжаем работать над расширением сети приёма наших карт и возможностей их держателей», – рассказал руководитель компании-оператора карт «Мир» НСПК Владимир Комлев.

Мероприятие пройдёт 27 ноября в Лондоне в рамках российско-британского бизнес-форума, сообщает ТАСС.

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