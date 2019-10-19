«Кафа» не позволила «Севастополю» устроить разгром «всухую»

В Феодосии завершилась встреча ФК «Севастополь» с хозяевами поля «Фаворитом-ВД Кафой». Команды сыграли в рамках 10-го тура Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

Лучшим бомбардиром этой игры стал Евгений Прокопенко, который забил феодосийцам два гола: на 41-ой и 54-ой минутах матча. Третий мяч в ворота соперников на 62-ой минуте отправил Редван Османов. Четвертый год забил Игорь Рогованов за две минуты до окончания встречи.

«Кафа» предприняла немало попыток отыграться, но севастопольцы словно заколдовали свои ворота. Судьи добавили время, и только это помогло феодосийцам. На первой же добавочной минуте Алексей Курзенев отправил единственный мяч в ворота «Севастополя».

Игра окончилась со счетом 4:1 в пользу ФК «Севастополь».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь