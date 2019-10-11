Каштаны на Большой Морской общественники Севастополя просят заменить на туи и ели

Посадить кипарисы, туи, ели вместо каштанов и орехов на Большой Морской предлагают севастопольские общественники. Инициатива имеет научное обоснование. Об этом Вести ФМ рассказал соучредитель Севастопольского общества охраны природы, прав человека и исторического наследия Валентин Шестак.

Дендрологические приложения к программе озеленения Севастополя разрабатывались под руководством кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника лаборатории лесоведения Никитского ботанического сада Александра Максимова. Вечнозелёные деревья на главной улице Севастополя не будут закрывать фасады, они стойки к загазованности и имеют большой срок жизни, пояснил Шестак.

«Мы будем делать изменения по дендрологии и озеленению. Замена всех погибающих орехов и каштанов на вечнозелёные и другие растения. Плюс озеленение скверов, выходящих на Большую Морскую. В планах также благоустройство площадей Ушакова и Лазарева», – сказал Шестак.

Он уточнил, что московское архитектурное бюро Wowhaus, которое разрабатывает проект реконструкции улицы Большая Морская готово изменить дендрологические планы реконструкции. В дальнейшем севастопольские общественники планируют принимать участие в реконструкции сквера 300-летия флота.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь