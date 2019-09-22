Квоты на вылов хамсы в Черном море сократились в два раза

Долгое время хамса составляла основу рыболовецкого промысла в Черном море, но из-за варварского вылова рыбы ее популяция начала резко сокращаться.

По данным Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, в этом году квоты на промысловый вылов хамсы уменьшились в 2 раза, сообщила «Вести Крым» Наталия Мильчакова, ведущий научный сотрудник, глава лаборатории фиторесурсов отдела биотехнологий и фиторесурсов ФИЦ «Институт биологии юных морей им. А.О. Ковалевского» РАН.

Она напомнила, что в 1980-е годы к причалам Керчи и Севастополя круглые сутки подходили полные сейнеры, тогда в Черном море добывали 26 видов рыбы. Сегодня идет добыча лишь хамсы, ставриды, сельди, камбалы, кефали и султанки.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь