Кинотеатры Севастополя откроются после 6 апреля

Кинотеатры Севастополя закрыты в рамках мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Пока по распоряжению властей города, ограничения действуют до 6 апреля, но могут быть продлены, в зависимости от эпидемической ситуации.

В кинотеатрах Крыма планируют ввести ограничения по количеству людей, до 50 человек на сеансе.

«Давайте что-нибудь придумаем, отметим в зале, что можно садиться через три кресла или билеты продавать таким образом, чтобы люди сидели в шахматном порядке. Я утрирую, конечно, но давайте введём меры, как в столице!», – заявил на специальном заседании глава Крыма Сергей Аксёнов. Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь