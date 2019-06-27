Кинотеатр «Родина» начнут реставрировать в начале 2020 года

В Балаклаве собираются реставрировать один из старейших кинотеатров России, построенный в 1910 году.

Кинотеатр «Монрепос», а после 1917 года «Родина» изначально служил для театральных постановок, а со временем там стали показывать различные кинопремьеры, проводить лекции и собрания.

Спустя сто лет здание подвергалось лишь мелкому косметическому ремонту. Со временем оно и вовсе было заброшено и забыто.

Работы начнутся в следующем году в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма Севастополя на 2017-2021 годы».

Заместитель директора департамента капитального строительства Даниил Киркин сообщил, что при реставрации главное – сохранить аутентичность архитектурного облика здания. Также будут усилены грунты основания и стен, строители заменят балки перекрытия, полы, воссоздадут утраченные архитектурные элементы, проведут антисейсмические конструктивные работы.

Планируется устройство двух кинозалов: одного – внутри здания, второго – под открытым небом, во внутреннем дворе, там установят зрительские трибуны.

Никита Железняк

Фото с сайта strana.ru

Источник: Вести.Севастополь