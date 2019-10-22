Кинотеатр «Россия» обещают открыть к Новому году

22 октября 2019     12
Кинотеатр «Россия» обещают открыть к Новому году

Как идет реконструкция самого большого кинотеатра Севастополя, сегодня проверили вице-губернатор города Ольга Тимофеева и начальник Главного управления культуры Николай Краснолицкий.

По контракту, работы должны завершиться в первой декаде декабря, и пока нет опасений, что сроки будут сорваны. Более того, в Новый год севастопольцы уже смогут посмотреть там фильмы, заявил Краснолицкий. Какая картина станет фильмом открытия обновленного кинотеатра, решат жители города.

В «России» появятся два дополнительных кинозала, оборудованных системой объемного звучания DOLBY ATMOS и просмотра в формате 3D, а также кафе. На закупку оборудования будет потрачено 52 млн рублей.

Построенный в 1976 году единственный в Севастополе широкоформатный кинотеатр был рассчитан на 850 зрителей – он стал самым большим в городе. После завершения реконструкции «Россия» вернет себе этот статус. Более того, в большом зале повесят экран размером 23 на 10 метров, аналогов которому нет на полуострове.

О том, как в Севастополе проходит модернизация кинотеатров, можно прочитать здесь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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