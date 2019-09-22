Кинофестиваль «Кадетский взгляд» в Севастополе завершится парадом кораблей

22 сентября 2019     19
Кинофестиваль «Кадетский взгляд» в Севастополе завершится парадом кораблей

Показ кораблей и авиации Черноморского флота на рейде Стрелецкой бухты станет подарком от флота участникам и гостям Всеармейского кинофестиваля Кадетский взгляд».

Фестиваль игровых короткометражных и документальных фильмов пройдет с 8 по 11 октября в Севастополе в филиале Нахимовского военно-морского училища, сообщает пресс-служба флота. Заявки на участие подали представители 31 довузовского образовательного учреждения Министерства обороны России.

В прошлые годы такие фестивали проводились в Оренбурге и Краснодаре. Севастополь принимает четвёртый конкурс юных кинематографистов. Кроме основных номинаций, определяющих победителей в игровых и документальных видеоработах, жюри назовёт лучших сценаристов, режиссёров, операторов, монтажёров и звукооператоров.

Также участники фестиваля заложат капсулы с землёй, которую они должны будут привезти из своих городов, в основание маяка «Кадетский ориентир», расположенного на территории училища.

Кинофестиваль завершится 11 октября прохождением боевых кораблей и парусного фрегата «Херсонес». Этот праздник, сообщает пресс-служба, будет сравним по масштабу с Днем ВМФ. Гости увидят выстрел из исторического 36 фунтового орудия 19 века, действия тральных сил флота по уничтожению минных заграждений, пролёты самолётов морской авиации, «уничтожение» подводных лодок противолодочными кораблями, имитацию нанесения ракетного удара по кораблям «противника», бой за высадку десанта, оказание помощи аварийному кораблю и традиционные фонтаны на воде в исполнении буксиров.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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