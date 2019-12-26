Китайская компания предложила устраивать круизы вдоль берегов Крыма

Китайские бизнесмены хотят приобрести морской круизный лайнер и запустить его по морю Крыма и Краснодарского края.

На пресс-конференции, которая прошла в столице Крыма 26 декабря было озвучено, что предприниматели из Китая обговаривали с правительством республики возможное приобретение круизного лайнера, чтобы он ходил по Чёрному морю вдоль берегов полуострова.

«Компания не бедная, <…>, поэтому в Крыму они видят большую перспективу и это направление для бизнеса им очень интересно», – рассказал глава комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Он добавил, что встреча с китайскими инвесторами прошла накануне в Госсовете республики, где и было озвучено это предложение.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь