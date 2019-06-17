КИЦ снова станет Дворцом культуры рыбаков

Культурно-информационному центру, расположенному на ул. Павла Корчагина, возвращают историческое название Дворец культуры рыбаков. Изменения в проект постановления правительства Севастополя на сегодняшнем заседании правительства представил начальник Главного управления культуры города Николай Краснолицкий.
По его словам, о переименовании давно просит коллектив центра, ветераны рыбной промышленности, члены Морского собрания Севастополя.
Затрат на это из городского бюджета не потребуется, заключил руководитель управления культуры, однако с ним не согласился вице-губернатор города Илья Пономарев.
«Все-таки переименование – это перерегистрация, оформление новых документов, но, я думаю, это того стоит», – подытожил Пономарев.
Фото с сайта севкиц.рф
Источник: Вести.Севастополь