Клещи атакуют: чем опасен отдых в лесу и горах Крыма

В Крыму с начала года в медучреждения по поводу присасывания клещей обратилось 115 человек, в том числе 77 детей. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Роспотребнадзора.

Большинство пострадавших подверглись укусам клещей при посещении горно-лесных зон полуострова, при этом территория распространения значительно расширилась – клещи активизировались во всех муниципальных образованиях.

“Из эпиданамнеза установлено, что большая часть населения пострадала от присасывания клещей при посещении горно-лесной и предгорной зоны, парков, скверов на всех территориях административных образований Крыма, что свидетельствует о расширении ареала распространения иксодовых клещей на территории полуострова. В предшествующие годы наблюдения укусы клещей регистрировались в основном в эндемичных и энзоотичных зонах Крыма”, — рассказали в Роспотребнадзоре.

Всех снятых с людей клещей на вирусоформность исследуют специалисты Центра гигиены и эпидемиологии и Противочумной станции Республики Крым.

“Результаты исследования клещей на вирусоформность, в том числе снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза и бактериями гранулоцитарного анаплазмоза человека в 24% случаев”, — сообщили в ведомстве и добавили, что случаи заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и вирусным клещевым энцефалитом не зарегистрированы.

Одной из мер профилактики клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. С начала года соответствующие прививки получили 350 человек, относящихся к контингенту группы риска. Это – лесники, студенты, проходящие производственную практику в горно-лесных зонах и лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории.

“Во избежание последствий укусов клещей, следует помнить, что находясь на опасной в отношении клещей территории, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, проводить само-и взаимоосмотры для обнаружения клещей. Если присасывание клеша произошло, то для исключения возможного заражения и в целях ранней диагностики заболеваний, передающихся иксодовыми клещами, необходимо незамедлительно обратиться в медучреждение”, — подытожили в Роспотребнадзоре.



crimea.ria.ru

Фото Максима Куташёва