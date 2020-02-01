Клиенты «МТС» жалуются на повышение стоимости тарифов в Крыму

Компания «МТС», не уведомляя абонентов, изменила условия тарифа, действующего в Республике Крым и Севастополе с 2014 года.

Это подтверждают многочисленные жалобы крымчан в социальных сетях.

Абоненты «МТС» выкладывают в сеть фотографии с данными тарифа, подтверждающие изменения. При этом жители полуострова уверяют, что оповещения об увеличении платы от сотовой компании не получали.

По сообщению «Вести-Крым», вместо предоставления 100 минут связи с номерами МТС домашнего региона и 100 минут с МТС России за три рубля в сутки, теперь будет взиматься плата в четыре рубля только за 100 минут по России.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь