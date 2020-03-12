Клумбу на площади Ушакова разделили на две части

На улице Большая Морская и площади Ушакова заканчивается высадка деревьев. За две недели здесь появилось почти 400 новых растений.

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Площадь Ушакова в нежно-розовой дымке. Первой свои бутоны раскрыла магнолия. Растение, которое считают одним из древнейших на земле: оно появилось 140 миллионов лет назад. Только на этой аллее высадили более 30 таких деревьев. И каждое из них сможет радовать глаз прохожих около века, говорят специалисты.

Магнолия, софора, шелковица. Всего 374 дерева. Каждое обследовали специалисты и поставили диагноз: здорово. Отдать предпочтения лиственным породам решил дендрологический совет. Хвойные для центральной части города не свойственны. Лидером экспертного рейтинга стала лжеакация – это разновидность робинии. 246 деревьев высадили по всей Большой Морской. Быстрорастущие, засухоустойчивые – их привезли из питомников центральной России. Для каждого дерева индивидуальный полив. Систему уже установили.

«Газон будет поливаться форсунками, будет разбрызгиваться, – рассказал ответственный за озеленение улицы Большая Морская Вячеслав Руснак. – Запускается автоматически всё, настраивается режим, уже будем смотреть по необходимости. Она будет запускаться в утреннее или в вечернее время, чтобы воды много не забирать у населения».

Эти саженцы последние в очереди на высадку. Корни упакованы в мешковину. Это позволило пережить перевозку без травм. При посадке материал отодвигают от ствола, чтобы не врос в дерево. Через несколько лет от него не останется и следа. Чтобы растения прижились, пришлось завозить и грунт. Торфяной. Такой лучше сохраняет влагу.

Деревья посажены, теперь на очереди кустарники, они начнут появляться на Большой Морской уже на следующей неделе. В числе первых – ограждения из лавровишни на площади Ушакова, затем высадят можжевельник, будлею а в конце марта – цветы. Клумбу с развилки перенесут. Это необходимо для организации дорожного движения.

Всеми красками ансамбль заиграет в мае. Белые, розовые и сиреневые бутоны будет оттенять насыщенная зелень газонов. А первые отзывы от севастопольцев уже есть.

«Раньше приходилось ездить в Ялту, в Никитский ботанический сад, чтобы посмотреть на такие деревья, а сейчас можно просто выйти на прогулку, посмотреть на такую красоту рядом с домом практически», – говорит Олеся Левашова.

Алена Давыдова, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь