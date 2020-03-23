Книга рекордов Гиннесса признала, что Севастополь уже не Украина

Книга рекордов Гиннесса признала независимость Крыма от Украины. Такой вывод сделал севастопольский мастер Александр Бендиков. Он смог выстроить башню из домино на ребре одной игральной кости. Но установить мировой рекорд оказалось проще, чем зарегистрировать его.

Свои дети уже выросли, теперь он заботится о других, которые об увлечении машиниста детского паровозика даже не догадываются. А когда узнают, их удивлению нет предела.

«Мы приехали из Калуги и проездом решили заехать в парк, а тут такое совпадение, что катаемся на паровозике с человеком, у которого такие достижения», – говорит Анастасия Блажевич.

В 2019 году Александр смог установить 1120 игральных костей домино на ребре одной. Это был его девятый по счету мировой рекорд, который зафиксирован агентством Гиннесса.

Получить этот диплом Александр Бендиков мог еще в мае прошлого года. Однако из-за того, что в документе Севастополь был указан как российский, МИД Украины выразил протест. Грамоту отобрали, страницу с сайта рекордов Гиннесса удалили. Разрешилась история только сейчас. Хотя в графе “локация” стоит пометка “не признано”, для удостоверения нашли формулировку административно неверную, но дипломатически нейтральную.

«Книга Гиннесса очень долго думала: рекорд-то установлен, надо было как-то реагировать, и вот пришли к такому решению, что будет написано “Севастополь, Крым”, – рассказывает Александр Бендиков. – Получилось символично, что к празднику, ко дню присоединения Крыма к России пришел такой диплом, и у меня получился двойной праздник».

Бьет рекорды Александр уже 26 лет. Один из них так и вовсе стал причиной переезда в Севастополь из родного Могилева. Возникла идея – поместить на одной шляпке 349 гвоздей, по количеству дней первой обороны города. В ней участвовали и пехотинцы 26-го могилевского полка. Целую неделю экспонат был выставлен на Малаховом кургане.

«У нас оказались общие друзья, и Александр приехал по моему приглашению, мы решили, что Александр поставит рекорд именно в Севастополе», – рассказал Николай Помогалов, директор эко-парка “Лукоморье”.

В эко-парке к событиям широкого масштаба привыкли. То испекли флотский пряник весом больше тонны, то изготовили самое большое мороженое с символикой города-героя, рекорд России. Правда, некоторые жители не одобрили идею поедания памятника. Но руководство парка говорит, что никакого злого умысла у рекордсменов не было. Просто хобби такое: делать невозможное. А за идеями далеко идти не надо. Общение с детьми учит мечтать.

Екатерина Копыткова, Александр Соловьев

Источник: Вести.Севастополь