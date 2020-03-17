Книгу о скальных маршрутах Севастополя Путин подарил новому вице-премьеру

17 марта 2020     15
Книгу о скальных маршрутах Севастополя Путин подарил новому вице-премьеру

Книга «Скальные маршруты в окрестностях Большой Севастопольской тропы», изданная в 2018 году, стала подарком ко дню рождения заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова. Президент Владимир Путин вручил ее на сегодняшнем заседании правительства, сообщает ИА «Севастополь».

Белоусов любит горы, походы, а также занимается скалолазанием.

 

А в подарочном издании «Скальные маршруты в окрестностях Большой Севастопольской тропы» описаны и проиллюстрированы 55 альпинистских маршрутов и более 300 для спортивного лазания, проложенных в Инкермане, Балаклаве, на Тороповой даче, мысе Айя, в горах Куш-Кая, Ильяс-Кая, на Ласпинском перевале, скалах Ласпи и Парус.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайтов stv92.ru и kruglov.biz

Источник: Вести.Севастополь

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