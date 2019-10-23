Когда с улиц Севастополя уберут автохлам

Ржавые и с разбитыми стёклами. Брошенные автомобили заполонили улицы Севастополя. Занимают парковочные места и становятся жилищем для асоциальных личностей. Чем ещё может быть опасен автохлам? И как отправить его на утилизацию?

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Дед Мороз вряд ли догадывается, что в Севастополе у него есть вот такая карета. Правда на детский утренник она уже вряд ли доставит, как говорят местные жители, старый москвич простоял на улице уже больше трех лет.

Сначала на проезжей части, у обочины. Затем, когда на улице Колобова начали ремонт, «сани» волшебника подняли на газон. Колёса спущены, номера сняты, бампер проржавел. Брошенные автомобили сегодня можно найти едва ли не в каждом дворе. У дома №22 на проспекте Октябрьской Революции они занимают сразу четыре парковочных места.

«Сняли все гаражи, снесли, железные, вывезли не знаю куда, а хозяева свои машины бросили вот на произвол судьбы», – поясняет житель дома по проспекту Октябрьской Революции, 22 Светлана Аликперова.

Кладбище авто на Горпищенко – угроза безопасности детей, рассказывает общественник Максим Мишин. Слева – школа. Справа – детский сад.

«Вот эти вещи – они здесь быть не должны. Давайте вспомним всё-таки вопросы антитеррора, сюда можно заложить все что угодно», – говорит он.

Максим Мишин объясняет, если бы автомобили угрожали безопасности дорожного движения, например, вынуждали водителей выезжать на встречную полосу, их бы эвакуировали сотрудники ГИБДД или Севастопольского автодора.

«В Севастополе, к сожалению, не принят закон о перемещении транспортных средств или административном штрафе, находящихся на газонах, этот закон принимается на местном уровне <…> сегодня автомобили уничтожили многие газоны, которые были в городе Севастополе, всё превращено вот в такую кашу, и зелени мы уже просто там не увидим», – отмечает член регионального штаба ОНФ в Севастополе Максим Мишин.

Убрать брошенный автомобиль из двора или с территории общественного пространства можно. Процедура установлена региональным законодательством, говорят в фонде государственного имущества. Когда в ведомство поступает сигнал, его сотрудники начинают искать собственника.

«Размещаем уведомление на самом автомобиле о необходимости его приведения в надлежащее состояние либо перемещении на место хранения данного транспортного средства, либо в случае прекращения его эксплуатации перевезти его на утилизацию», – делится начальник фонда государственного имущества Севастополя Евгений Ковалёв.

Сейчас ищут хозяев 57 автомобилей, говорят, установить владельца удаётся в 90% случаев. Но если он представит документы, и, например, накачает сдутые колёса, фонд окажется уже бессильным. Такой автомобиль сможет занимать парковочное место годами. Если же собственника за 10 дней не найдут, автомобиль увезут на специальную стоянку. В Севастополе отправить его на утилизацию можно сразу после решения суда, и это один из самых быстрых способов решения проблемы.

В ряде регионов судебные разбирательства не требуются, но на спецплощадках автомобиль может находиться до четырёх лет. В итоге, вырастают пирамиды из автохлама.

На участке у севастопольца Николая Огородникова тоже десятки старых и разбитых машин. Но это – полотно для творчества. Одни автомобили реставрирует. Из других делает новые – уникальные модели.

«Крыша и капсула стоит от крайслера, ходовая, все остальное – от мерседеса, наружная часть – волга», – рассказывает реставратор автомобилей Николай Огородников.

Материалы ищет на свалках и разборках. Сегодня представить сложно, что из этой груды хлама сделают вот такой автомобиль. Обновлённый ЗИМ и снимался в кино, и возил первых лиц государства.

Возможно, вскоре Николай или другие мастера смогут подарить новую жизнь и старенькой Kia с улицы Шелкунова, или Fiat с проспекта генерала Острякова. Во всяком случае с улиц города их уберут. На наш вопрос: почему дворы Севастополя до сих пор забиты автохламом? В фонде госимущества – ответили, сигнала не поступало. И пообещали – что этот сюжет станет поводом заняться поиском их владельцев.

Алена Давыдова, Сергей Буторин, Антон Терёшкин, Олесь Быков.

Источник: Вести.Севастополь