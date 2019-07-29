КОИБы установят на всех избирательных участках Севастополя

29 июля 2019     12
КОИБы установят на всех избирательных участках Севастополя

Город-герой станет первым в России регионом, где все избирательные участки, в том числе и сельские, будут обеспечены автоматическими комплексами обработки бюллетеней, рассказал в интервью «Вести Севастополь» глава Севизбиркома Сергей Даниленко. КОИБы не допускают вброса бюллетеней, а также в несколько раз убыстряют процесс подсчета голосов. Благодаря им, итоги голосования станут известны уже через несколько часов после закрытия участков.

Представители одной из партий обратились в Севизбирком с просьбой установить автоматические комплексы на всех участках. Севастопольская комиссия передала эту просьбу в Москву в ЦИК России, и там приняли решение предоставить городу дополнительные КОИБы. В Севизбиркоме их получат уже на этой неделе.

Тем не менее традиционные избирательные урны тоже останутся: с ними члены избиркома приедут к тем, кто голосует на дому или в больницах. Такие же урны поставят и на кораблях, которые уйдут в плавание. Но затем все бюллетени из переносных ящиков по одному работники Севизбиркома вложат в КОИБы, и бланки тоже пройдут электронную обработку.

Источник: Вести.Севастополь

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