Команда севастопольских педагогов соревнуется за звание «Учителей будущего» в Ростове-на-Дону

13 марта 2020     11
Команда севастопольских педагогов соревнуется за звание «Учителей будущего» в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону стартовал окружной полуфинал всероссийского конкурса «Учитель будущего».

От педагогов Южного Федерального округа поступило почти 3 тысячи заявок. Лучших пригласили на очный тур. Отличает его то, что оценивать будут не отдельных учителей, а команды. В конкурсной программе: дебаты и кейс-игра на умение быстро отреагировать на какую-то школьную ситуацию. Севастополь представляют трое математиков из Президентского кадетского училища. Они говорят, что большого волнения не испытывают, потому что уже участвовали во всероссийских конкурсах, где одним из заданий было провести урок с незнакомым классом.

«Это был очень волнительный для меня момент, я пыталась детям привить навыки устного счёта, которые нам нужны в повседневной жизни постоянно, начиная от кассы, заканчивая сложными вычислениями. Одна из моих любимых фраз «Вокруг враги, а ты без калькулятора сыграла здесь мне на пользу», – говорит преподаватель математики Севастопольского президентского кадетского училища Елена Олькиницкая.

Вместе с Еленой Олькиницкой Севастополь на конкурсе «Учитель будущего» представляют её коллеги – Дмитрий и Галина Уруковы. Конкурсные испытания продлятся до воскресенья. Нахимовцы рассказали, что уверены в победе своих учителей: на самые скучные темы у них припасены анекдоты про математиков и образные сравнения. Например, на уроках юношам рассказывают, как от угла стрельбы зависит траектория полета снаряда, и как разные виды математических функций можно применить в военном деле.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Как в Севастополе делят подвалы и чердаки
Как в Севастополе делят подвалы и чердаки

Обычно в ведомство люди обращаются с жалобами на управляющие компании или на ненадлежащее качество коммунальных услуг. Но ситуации бывают разные. …


Севастопольцы передают сведения о воевавших родных для проекта «Дорога памяти»
Севастопольцы передают сведения о воевавших родных для проекта «Дорога памяти»

Увековечить память всех участников Великой Отечественной войны, защищавших Советский Союз. Такова задача мультимедийного музея, который будет возведён к 75-летию Победы …


17 тур Премьер-лиги КФС стартует в субботу в Крыму
17 тур Премьер-лиги КФС стартует в субботу в Крыму

17 тур чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона откроется 14 марта матчем ФК «Севастополь». На своем поле в 15:00 футболисты …


Команда севастопольских педагогов соревнуется за звание «Учителей будущего» в Ростове-на-Дону
Команда севастопольских педагогов соревнуется за звание «Учителей будущего» в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону стартовал окружной полуфинал всероссийского конкурса «Учитель будущего». От педагогов Южного Федерального округа поступило почти 3 тысячи заявок. Лучших …


В выходные севастопольцев ждут спектакли, концерты и лекции об искусстве
В выходные севастопольцев ждут спектакли, концерты и лекции об искусстве

Спектакли, концерты, выставки – и всё о разных эпохах. В эти выходные музей Крошицкого расскажет о бронзовом веке, театр Луначарского …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты