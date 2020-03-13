Команда севастопольских педагогов соревнуется за звание «Учителей будущего» в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону стартовал окружной полуфинал всероссийского конкурса «Учитель будущего».

От педагогов Южного Федерального округа поступило почти 3 тысячи заявок. Лучших пригласили на очный тур. Отличает его то, что оценивать будут не отдельных учителей, а команды. В конкурсной программе: дебаты и кейс-игра на умение быстро отреагировать на какую-то школьную ситуацию. Севастополь представляют трое математиков из Президентского кадетского училища. Они говорят, что большого волнения не испытывают, потому что уже участвовали во всероссийских конкурсах, где одним из заданий было провести урок с незнакомым классом.

«Это был очень волнительный для меня момент, я пыталась детям привить навыки устного счёта, которые нам нужны в повседневной жизни постоянно, начиная от кассы, заканчивая сложными вычислениями. Одна из моих любимых фраз «Вокруг враги, а ты без калькулятора сыграла здесь мне на пользу», – говорит преподаватель математики Севастопольского президентского кадетского училища Елена Олькиницкая.

Вместе с Еленой Олькиницкой Севастополь на конкурсе «Учитель будущего» представляют её коллеги – Дмитрий и Галина Уруковы. Конкурсные испытания продлятся до воскресенья. Нахимовцы рассказали, что уверены в победе своих учителей: на самые скучные темы у них припасены анекдоты про математиков и образные сравнения. Например, на уроках юношам рассказывают, как от угла стрельбы зависит траектория полета снаряда, и как разные виды математических функций можно применить в военном деле.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь