Команде «Черноморец» представили нового тренера

Бывший главный тренер «ТСК – Таврия» Владимир Мартынов возглавит севастопольскую команду клуба «Черноморец», сообщает портал «Крымский спорт».

В планах у спортсменов – попасть в премьер-лигу Крымского футбольного союза. Пока «Черноморец» находится на втором месте в Открытом любительском чемпионате Крыма.

Владимир Мартынов с 2015 года возглавлял футбольный клуб «Евпатория», в 2018-ом занялся подготовкой команды «Кызылташ». С апреля 2018 года футболист был назначен главным тренером клуба «ТСК – Таврия».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с портала «Крымский спорт»

Источник: Вести.Севастополь