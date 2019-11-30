Командиру Крымской военно-морской базы вручили боевое знамя нового образца

Торжественное мероприятие прошло в Севастопольском Доме офицеров флота. После церемонии передачи, лучших военнослужащих военно-морской базы наградили памятными медалями и грамотами.

Игорь Осипов лично вручил знамя командиру Крымской военно-морской базы. Это событие было приурочено к пятилетию воссоздания базы в составе флота, сообщили в пресс-службе ЧФ.

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