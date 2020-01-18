Командиры рот береговых соединений ЧФ сдают зачёты

18 января 2020     17
Командиры рот береговых соединений ЧФ сдают зачёты

На Черноморском флоте проходит сбор командиров рот береговых соединений и частей, в ходе которого они сдают зачёты по планированию и проведению боевой подготовки и повседневной деятельности.

Сбор проводится в два этапа. На первом комиссия штаба флота проверяет теоретические знания. На втором этапе будут организованы практические занятия, в том числе – сдача нормативов по стрельбе и физической подготовке.

В мероприятии участвуют около 150 ротных командиров воинских частях Черноморского флота, дислоцированных в Севастополе, Крыму и Краснодарском крае.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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