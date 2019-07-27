Командующий Черноморским флотом поздравил севастопольцев с Днём ВМФ

«Желаю морякам-черноморцам, дорогим ветеранам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мужества и оптимизма. Всем тем, кто сегодня является продолжателем славной истории Черноморского флота – успехов в повышении боевой готовности, совершенствовании профессионализма и воинского мастерства. С праздником, Вас, дорогие друзья, с Днем Военно-Морского Флота России!» – сказал Игорь Осипов.

Командующий Черноморским флотом Игорь Осипов поздравил моряков и севастопольцев с Днем Военно-морского флота РФ.

Поздравление командующего Черноморским флотом с Днем ВМФ! Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов поздравил моряков-черноморцев с Днем Военно-Морского Флота России: «Товарищи матросы, старшины, офицеры, адмиралы и генералы, рабочие и …



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