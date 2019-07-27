Командующий Черноморским флотом поздравил севастопольцев с Днём ВМФ

Командующий Черноморским флотом Игорь Осипов поздравил моряков и севастопольцев с Днем Военно-морского флота РФ.
«Желаю морякам-черноморцам, дорогим ветеранам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мужества и оптимизма. Всем тем, кто сегодня является продолжателем славной истории Черноморского флота – успехов в повышении боевой готовности, совершенствовании профессионализма и воинского мастерства. С праздником, Вас, дорогие друзья, с Днем Военно-Морского Флота России!» – сказал Игорь Осипов.
Источник: Вести.Севастополь