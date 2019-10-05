Командующий ЧФ вернулся в Севастополь на сторожевом корабле «Пытливый»

Сторожевой корабль выполнял задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, на базе Тартус. В дальней морской зоне экипаж выполнил комплекс боевых учений по противовоздушной обороне, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводных лодок.

Экипаж корабля Черноморского флота «Пытливый» встретили в Севастополе. На его борту находится вице-адмирал командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

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Командующий ЧФ вернулся в Севастополь на сторожевом корабле «Пытливый» Он наградил медалями 25 членов экипажа корабля. Экипаж корабля Черноморского флота «Пытливый» встретили в Севастополе. На его борту находится вице-адмирал …



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