Командующий ЧФ вернулся в Севастополь на сторожевом корабле «Пытливый»

Он наградил медалями 25 членов экипажа корабля.
Экипаж корабля Черноморского флота «Пытливый» встретили в Севастополе. На его борту находится вице-адмирал командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.
Сторожевой корабль выполнял задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, на базе Тартус. В дальней морской зоне экипаж выполнил комплекс боевых учений по противовоздушной обороне, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводных лодок.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь