Командующий ЧФ открыл музей истории военных строителей

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов сегодня открыл музей истории военных строителей флота.

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Это единственная экспозиция такого рода, которая рассказывает историю Севастополя с момента основания. Тысячи экспонатов были собраны ветеранами военного строительства 20 лет назад, но долгое время оставались недоступны.

На открытии музея – ветераны военного строительства. Эти люди возводили знаковые объекты в Севастополе и по всему Крыму. Уникальную экспозицию собирали в начале века. Последние 10 лет она была недоступна. Не хватало средств на работу музея. И вот его второе рождение.

«Уверен, что музей будет работать всегда. Желаю, чтобы он был посещаем. Посещаем не только военнослужащими Черноморского флота, а жителями города-героя Севастополя и нашими гостями», – отметил командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

Историю города и военного строительства в Севастополе не разделяют. Ведь он основан Черноморским флотом и отстраивался, как его главная база. Так что увидят посетители в шести залах?

Музей военных строителей начинается с главного – строительного материала. Вот он: крымбальский камень, знаменитый крымский известняк – материалы, из которых Севастополь был построен, а затем несколько раз восстановлен из руин.

По этим фотографиям можно проследить, как город вырастал из руин после Великой Отечественной. Не за 50 лет, как ожидали Западные союзники. А ускоренным темпами. Без современных коммуникаций, сами не имея жилищ, военные строители возводили город в том виде, каким его знают теперь.

«На этой карте мы с вами видим наше городское кольцо. И все крыши зданий, которые помечены красным цветом, это всё было восстановлено военными строителями Черноморского флота. И это, конечно, был трудовой подвиг», – говорит экскурсовод Музея военно-строительного комплекса Черноморского флота Наталья Будник.

География работы стройуправления в разные годы – все места, где базировался Черноморский флот – от Измаила до Поти. Построены уникальные технические объекты – узлы связи.

«Имелась возможность поддерживать связь, практически находясь кораблям в любой точке мирового океана. Очень много выполняли работ по аэродромам. По укрытиям самолётов. Серьёзная необходимость была в судоремонте», – делится директор Музея военно-строительного комплекса Черноморского флота Павел Бондаренко.

Военные строители создали и не имевший аналогов наземный тренажёр для авиации. НИТКа – копия палубы авианосца. Построенный в Крыму в 1980-е годы, он используется и сейчас. На нём оттачивают навыки пилоты. Военные строители возводили и объекты слежения за космическим пространством под Евпаторией. При таком высоком уровне оборонных задач, они продолжали писать каменную летопись Севастополя в советские годы и в XXI веке.

«Много жилых домов, детский сад, школа. Ремонт ДОФа, ремонт Матросского клуба и, как венец, завершение, это открытие филиала Московского государственного университета на базе бывших Лазаревских казарм», – вспоминает начальник строительного управления Черноморского флота (2002-2006 гг.) Константин Кабанов.

Вуз разместился в зданиях, построенных в XIX веке по инициативе командующего Черноморским флотом Михаила Лазарева. А решётки с казарменных окон теперь – музейный экспонат. Увидеть их и всю уникальную экспозицию музея военных строителей теперь можно постоянно и бесплатно.

Олег Смирнов, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь