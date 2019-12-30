Командующий ЧФ поздравил севастопольцев с Новым годом

30 декабря 2019     14
Командующий ЧФ поздравил севастопольцев с Новым годом

Вице-адмирал Игорь Осипов обратился к ветеранам, военнослужащим и их семьям. С наступающими праздниками он поздравил всех жителей Крымского полуострова. 

Командующий Черноморским флотом признался, что, как и все, ждёт наступления 2020 года с радостью и волнением, с надеждой на светлые и добрые перемены. Игорь Осипов отметил, что в последние дни уходящего года также важно вспомнить успехи и подвести итоги.

«В уходящем году черноморцы достигли результатов, которыми мы вправе гордиться. Кораблями пройдены тысячи миль, выполнены десятки боевых упражнений. Моряки-черноморцы показали высокий уровень выучки и умение владеть самой сложной техникой и современным вооружением. Особо хочу отметить наших военнослужащих, которые отстаивают национальные интересы России на дальних морских рубежах», – сказал вице-адмирал.

Игорь Осипов также отметил, что главным событием следующего года станет празднование 75-летия Великой Победы. Именно это событие, по мнению Осипова, объединяет людей разных поколений и национальностей вне зависимости от границ и гражданства.

Источник: Вести.Севастополь

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