«Комета» возобновит пассажирские перевозки в мае 2020 года

Сезон морских перевозок на скоростных судах из Ялты в Севастополь в 2020 году планируется открыть раньше – в мае.

Пассажирские перевозки «Кометой» возобновятся уже в мае 2020 года. По мнению властей, это должно привлечь в Севастополь больше туристов.

«Начало перевозок в следующем году планируется в мае. В первую очередь будет возобновлён действующий маршрут Севастополь – Ялта. На этом маршруте вдобавок к действующему судну будет курсировать ещё одна «Комета», – приводит ТАСС слова представителя концерна «Калашников».

В 2018 году судно работало на маршруте Ялта – Севастополь в августе и сентябре. В 2019 году – с июня до конца сентября.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь