"Комета" за 2 летних месяца перевезла 20 тысяч пассажиров

С начала лета судно на подводных крылья “Комета” перевезло более 20 тысяч пассажиров, средняя загрузка – 81%. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

65% пассажиров приобрели тариф “Стандартный”, 19% – тариф “Комфорт” и 16% тариф “Детский”. При этом 97% билетов были куплены в кассе, только 3% с помощью сайта или мобильного приложения.

В июле по маршруту Севастополь-Ялта-Севастополь “Комета” перевезла около 11 тысяч пассажиров. Средняя загрузка рейсов – 90%.

Всего за лето было отменено 20 рейсов: 2 – по погодным условиям, 18 – в связи с учениями Черноморского флота и подготовкой к параду ко дню ВМФ. Возврат билетов осуществляется в полном объеме.

«Спрос на перевозки ожидаемо растет: средняя населенность в июле увеличилась до 90% с 72% в июне. Август – самый пик туристического сезона в Крыму. Сейчас билеты продаются полностью на несколько дней вперед, и рейсы выполняются с полной загрузкой» – сказал генеральный директор ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» Алексей Сорокин.



Источник: Вести.Севастополь