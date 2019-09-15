Комета, открытая астрономом из Крыма, поможет в изучении других звездных систем

Крымский астроном Геннадий Борисов сделал открытие планетарного масштаба. Учёному удалось разглядеть в ночном небе комету, которая прибыла из другой звездной системы. Чем так важна для нас гостья из межзвёздного пространства, и за какими рукотворными небесными телами следят в крымском посёлке Научное?

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Цветок науки распускается после заката. Купол самодельного телескопа открывает ловец комет Геннадий Борисов. Астроном за свою жизнь дал свою фамилию восьми небесным телам. Среди них и астероид “ТВ 135”, который в 2032-м году пройдёт в опасной близости от Земли. Такие сенсации происходят не в один миг, как обычно показывают в кино. Этому предшествует вдумчивое изучение огромного массива снимков с телескопа.

«Приблизительно 5-6 часов непрерывного смотрения в монитор за этими точечками, которые движутся, всё мелькает, – рассказывает Геннадий Борисов. – Я сильно нервничаю, когда нет открытий. В самом конце кадра, почти на границе я обнаружил объект, который просто движется».

Но движется как-то странно, обратил внимание Борисов. Сначала была мысль, что это всего лишь неточность измерений, но, когда к наблюдениям подключились десятки обсерваторий по всему миру, стало очевидно – все разом не могут ошибаться. Вот и мировое открытие: первая межзвёздная комета, которую увидело человечество! Прежде астрономы изучали лишь подобные объекты родом из Солнечной системы.

«Мы совершенно ничего не знаем о других звёздных системах. Тот же химический состав? Так же они формировались? А это, фактически, готовый экземпляр, который можно исследовать, – говорит астроном. – Есть такое предположение, что комета является строительным материалом, в котором есть длинные органические молекулы. И благодаря этому формировалась жизнь. А если эта комета из других звёздных систем – может, там этого материала ещё больше!? Может, там есть жизнь?!!

C/2019 Q4 (Borisov) выглядит так: диаметр около 25 километров, скорость в сто раз быстрее звука или полёта пули. В отличие, к примеру, от кометы Галлея, которую можно увидеть раз в 75-76 лет, комета Борисова лишь погостит в нашей Солнечной системе. У астрономов есть примерно год наблюдений, потом тело уйдёт за пределы видимости современных телескопов.

Как астрономы ориентируются в космосе, можно понять на примере телескопа. Он называется “Астрограф”, и ему практически сто лет. Так вот за это время основной принцип наблюдения не изменился. Всё также делается вручную. Астроном открывает перед собой карту звёздного неба и видит на ней яркие точки. Их можно сравнить с крупными городами на карте. Они хорошо изучены, а вот то, что находится между ними и едва заметно глазу, и представляет интерес для науки.

Почему кометы так полезны для учёных? Небесные тела – своего рода осколки строительного материала, из которого миллиарды лет назад формировались планеты. Вот только как узнать состав этого протовещества?

Ведущий инженер Крымской астрономической станции ГАИШ Артур Лютый работает на приборе, который ещё 50 лет назад построил его отец. Фотоэлектронный умножитель – ловушка для света далёких небесных тел.

«Единственное, что нам приносит информацию обо всех этих объектах – это свет, который мы от них получаем, – объясняет Артур. – Этот световой поток нужно обрабатывать различными способами, и на основании всего этого можно получать данные о температуре, химическом составе, скорости движения объекта».

Эти и другие данные собирают при помощи шести телескопов в посёлке Научный, на базе государственного астрономического института имени Штернберга. Учёные совмещают прикладную науку (следят за спутниками, прогнозируют астероидную, метеоритную опасность) и проводят фундаментальные исследования. Местные астрономы следят за жизнью так называемых “активных” звёзд и ядрами галактик.

«Фундаментальная наука нужна для лучшего понимания свойств вселенной, – говорит Владимир Метлов, ведущий инженер Крымской станции государственного астрономического института имени Штернберга. – Кто знает, для чего потребуются те свойства материи, которые мы изучаем сейчас?»

Как шутят астрономы, они родились слишком поздно, чтобы открывать новые континенты, и слишком рано, чтобы осваивать космос. Самое время изучать его, ведь такие фундаментальные исследования нужны для подтверждения теорий “земных” физиков. Или наоборот, переосмысления таких базовых понятий как материя, энергия и время.

Ростислав Колмагоров, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь