«Комета» перевезла 39 тысяч пассажиров за сезон

7 октября 2019     7
«Комета» перевезла 39 тысяч пассажиров за сезон

Скоростное судно на подводных крыльях «Комета 120М» курсировало с июня по сентябрь по маршруту Севастополь – Ялта – Севастополь.

«За весь период навигации 2019 года «Комета», курсирующая на маршруте Севастополь – Ялта – Севастополь, перевезла около 39 тысяч пассажиров. Это на 11,3% выше запланированных показателей. Средняя загрузка стандартного класса составила 81,6%, комфорт-класса – 88,3%», – рассказали в пресс-службе компании «Морские скоростные пассажирские перевозки».

Из Ялты в Севастополь отправились 20,6 тысячи пассажиров. Это на 12,4% больше, чем из Севастополя в Ялту. Из-за погодных условий и морских учений было отменено 79 рейсов из 488, то есть 84%.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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