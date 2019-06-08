Комиссия по ЧС приняла решение по «Вымпелу-1» и «Вымпелу-2»

Работы по сносу 37 гаражей, которые были повреждены стихией, начнутся 9 июня в 12:00. Такое решение сегодня приняла специально созванная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством вице-губернатора Владимира Татарчука.

Участие в демонтаже примут сотрудники МЧС, Центра гражданской защиты Севастополя, департамента безопасности, департамента транспорта и департамента городского хозяйства.

На время проведения работ около кооперативов будут установлены ограждение и предупреждающие знаки.

В воскресенье пройдут работы по расчистке дороги в гаражном кооперативе “Вымпел-2”.

«Там же, совместно с председателями кооперативов будут проводится работы по обустройству системы ливневой канализации и отводу сточных вод от района возникновения экзогенного процесса», – говорится в сообщении.

Расчистка подъездных путей и ливневых стоков пройдёт и у СНТ “Тополёк”.

Накануне из-за ливневого дождя, 37 объектов гаражных кооперативов «Вымпел-1», «Вымпел-2» и ТСН СНТ «Тополек» оказались под угрозой обвала, 2 гаража – в аварийном состояниии.

Источник: Вести Севастополя