Коммунальные службы Севастополя переведены на усиленный режим работы

30 декабря 2019     24
Коммунальные службы Севастополя переведены на усиленный режим работы

Обратиться за помощью во время новогодних каникул жители города смогут к диспетчерам всех аварийных служб. Перед праздниками власти Севастополя напоминают населению телефоны аварийных служб.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы Севастополя – 543238, 15-63. Также в круглосуточном режиме будет работать Единая городская аварийно-диспетчерская служба. Её номер – 55-07-01.

 31 декабря на дежурство заступают и в ресурсоснабжающих организациях:

«Севтеплоэнерго» – 54-54-19, 54-54-73; 

«Севастопольэнерго» – 57-45-40;

 «102 предприятие электрических сетей» – 54-46-66;

 ПАО «Севастопольгаз» – 104. 

Городской “Водоканал” будет принимать звонки по разным номерам телефонов в зависимости от конкретного случая. Если авария произойдёт на уличных сетях, то набирать нужно 54-47-80 или 54-42-68. А если проблема возникла на внутридомовых сетях, то номера телефонов следующие: 53-50-98; 53-50-96; 54-24-96.

Всего в Севастополе с 31 декабря по 8 января включительно на дежурство будет выведено более 40 аварийных бригад.

фото с сайта правительства г. Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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