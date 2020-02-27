Коммунальщики Севастополя заплатили 3 млн штрафов с начала 2020 года

Отсутствие отопления, вывоз мусора, чистота в подъездах. Инспекторы Госжилнадзора вышли в рейд по обращениям граждан.

Но такую температуру, утверждает владелица жилплощади, прибор показывает только сейчас. По словам женщины, в доме 52А на проспекте Октябрьской революции уже третий отопительный сезон днём в квартире тепло, а к вечеру – холодно. За помощью Татьяна Николенко, говорит, неоднократно обращалась в управляющую компанию.

«И мастер участка дал свой телефон. Говорил, что если что, вы обращайтесь ко мне. Я к нему обращалась. Он всегда мне как-то помогал и в ручном режиме как-то налаживал подачу этого отопления. Но, буквально через полтора-два часа после того, как он наладит, отопление опять прекращалось», – рассказывает житель дома 52а по проспекту Октябрьской революции Татьяна Николенко.

Жительница Севастополя обратилась в Госжилнадзор. Чтобы проверить, как управляющая компания выполнила работы по ранее выданным предписаниям, инспекторы вышли в рейд.

«Было установлено, что частично решена проблема. Однако, циркуляция не улучшилась, работа циркуляции в этом доме не улучшилась. В связи, видимо, с проведенными работами, были выявлены новые нарушения. Проведение проверки у нас продолжается», – отмечает старший инспектор отдела надзорного управления государственного жилищного надзора Севастополя Ольга Павлюк.

Вопросы к управляющей компании накопились и у жителей дома 21 на улице Колобова. Уборка в подъездах и чердачных помещениях, чистота в лифтах, состояние фасада. Проблемы коммунальные службы решают, но, опять же, частично.

«Телефонные заявки не выполняются в принципе. Для того, чтобы что-то выполнить необходимо обратиться письменно. При том, по закону, мы должны сначала обратиться в управляющую компанию, а потом, по истечении 30 рабочих дней, обратиться в Госжилнадзор, и тогда Госжилнадзор будет отрабатывать предписания. Только таким порядком что-то можно от УК-2 добиться», – поясняет житель дома 21 по улице Колобова Татьяна Шоленинова.

До конца месяца управляющая компания в этом доме должна устранить все нарушения. Иначе, её привлекут к административной ответственности. Как и тех, кто отвечает за своевременный вывоз мусора на улице Маршала Крылова.

Сотрудники Госжилнадзора выезжают не только по обращениям граждан. Они также следят за работой регионального оператора и управляющих организаций, которые отвечают за содержание контейнерных площадок. Срок на устранение нарушений – всего неделя.

«Штрафные санкции за нарушение лицензионных требований, в том числе и по содержанию контейнерных площадок, они довольны высоки. Юридическое лицо – это 250 тысяч рублей. А должностное лицо – 50 тысяч рублей», – уточняет начальник отдела надзорного управления Госжилнадзора Севастополя.

За прошлый год с управляющих компаний города за невыполнение работ взыскали больше 13 миллионов рублей. За два неполных месяца 2020 года – уже больше трёх миллионов. Но жалобы от жителей Севастополя на работу коммунальных служб продолжают поступать.

Анастасия Репикова, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь