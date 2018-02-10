В компании Севстар стартовала программа поддержки кружкового движения в Севастополе

При участии компании Севстар с Севастополе будут организованы образовательные программы, конкурсы, фестивали, экскурсии, лекции по программированию и робототехнике.

Не секрет, что потребность в ИТ-специалистах растет большими темпами и в будущем дефицит таких специалистов уже спрогнозирован.

В Севастополе есть ряд сильных и перспективных образовательных центров для школьников – это Малая академия наук, Севастопольская станция юных техников, IT-Sloboda, строящийся Севастопольский Кванториум, компания Новые Образовательные технологии и ряд центров и кружков поменьше – все они работают ради будущего наших с Вами детей.

Компания Севстар, со своей стороны, готова работать над тем, чтобы заинтересованных техническим творчеством ребят в Севастополе становилось всё больше и они могли получить хорошее образование.

Первым знаковым событием в рамках этой программы стало участие компании в открытом городском конкурсе научно-исследовательских работ.