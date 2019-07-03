Комплексы С-400 в Крыму приведены в высшую степень боевой готовности

Из-за учений НАТО в Черном море расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», дислоцированные в Крыму, приведены в полную боевую готовность.

Масштабные учения «Sea Breeze», в которых участвуют Украина и страны НАТО, продлятся до 12 июля. Тренировки проходят в воздухе, на суше, на воде и под водой, но основной этап все-таки морской. Легенда учений такова: условный противник заблокировал выход к Черному морю из Дуная.

Для участия в манёврах в акваторию Черного моря зашли американские военные корабли, за действия которых со стороны Черноморского флота наблюдает сторожевой корабль «Сметливый».

«Подразделения противовоздушной обороны соединения 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО совершили марш на полигон в рамках проверки боевой готовности. Личный состав выполнил мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности и приступил к выполнению учебно-боевых задач по предназначению», – сообщил агентству «Интерфакс» начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Когда колонна ЗРК двигалась на полигон, ее прикрывали зенитно-ракетные артиллерийские комплексы «Панцирь-С1». На новых позициях расчеты С-400 совершили электронные пуски ракет по условным целям. После этого они оперативно передислоцировались на новые позиции, передает Крыминформ.

Служба информация «Вести – Севастополь»

Фото с сайта sevas.news.ru

Источник: Вести.Севастополь