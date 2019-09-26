Композитор из Южной Кореи посвятит своё новое произведение Крыму

26 сентября 2019     8
Композитор из Южной Кореи посвятит своё новое произведение Крыму

Автор симфонической музыки посетила полуостров в рамках участия в Международном фестивале исполнителей классической музыки «Dialog classica».

Композитор из Южной Кореи Ча Енг Суг осталась в восторге от посещения Крыма и пообещала посвятить ему своё новое произведение. Об этом РИА Новости рассказал художественный руководитель и главный дирижёр Камерного оркестра Крымской Государственной филармонии Денис Карлов.

Фестиваль классической музыки «Dialog classica» проходил в Крыму с 28 по 31 августа. В нём участвовали лауреаты международных конкурсов и фестивалей из России и Южной Кореи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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