Кому положены бесплатные лекарства и как их получить в Севастополе?

30 июля 2019     7
Кому положены бесплатные лекарства и как их получить в Севастополе?

Департамент здравоохранения напоминает жителям города о возможности получения бесплатных лекарств. Перечень жизненно необходимых препаратов ежегодно утверждает правительство России, его можно найти на сайте Минздрава страны.

Право на бесплатное получение медикаментов из этого списка имеют федеральные и региональные льготники, дети-инвалиды, жители осаждённого Севастополя, граждане с некоторыми заболеваниями или состояниями, предусмотренными ЗС-209.

Кроме того, право на бесплатное получение лекарств, выписанных врачом по медицинским показаниям, имеют все дети в возрасте до 3 лет. Если ребенок из многодетной семьи, то до 6-ти, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Для получения бесплатного лекарства необходимо взять рецепт в поликлинике, к которой вы прикреплены, в больнице или диспансере, где проходите лечение. С рецептом обратиться в пункт отпуска льготных лекарственных препаратов или льготную аптеку, расположенные по следующим адресам: площадь Восставших, 1, улица Надеждинцев, 15, улица Леваневского, 25, улица Умрихина, 16, улица Мира, 5, улица Силаева, 3, проспект Октябрьской революции, 33, посёлок Андреевка, улица Садовая, 20.

С мая лекарства выдают не только в городе, но и в сельских фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях. Рецепт действует в течение 15-ти, 30-ти или 90 дней – в зависимости от длительности курса лечения. Уточнить наличие нужного лекарственного препарата можно по телефонам Единого контакт-центра здравоохранения Севастополя: 8 (800) 5-800-800. Звонок бесплатный.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта esc.ru

Источник: Вести.Севастополь

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