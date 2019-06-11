Конкурс «Безопасное колесо»: школьники Севастополя – в десятке лучших

11 июня 2019     22
Конкурс «Безопасное колесо»: школьники Севастополя – в десятке лучших

Севастопольские юные инспекторы дорожного движения заняли седьмое место среди 85 команд в Казани на Всероссийском конкурсе ЮИДовцев “Безопасное колесо – 2019”. 

Наш город представляли ребята из школы № 22 имени генерала Острякова: Арина Кузьмович, Елена Иванова, Руслан Томин и Никита Благодаренко. Об этом Вести ФМ рассказала руководитель службы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Севастополю, подполковник полиции Любовь Волкова. Она отметила, что севастопольцы показали отличные результаты на четырех из шести этапов состязаний. В багаже команды города-героя: два первых и два вторых места, в том числе, наши ЮИДовцы стали победителями в соревнованиях «Знатоки ПДД» и в творческом конкурсе “Мы – за безопасность на дорогах России”.

Победителем Всероссийского конкурса “Безопасное колесо – 2019” стала команда из Калининградской области, “серебро” у ЮИДовцев из Липецкой области, 3 место заняла команда Тюменской области.

 Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта УГИБДД по Севастополю

Источник: Вести Севастополя

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